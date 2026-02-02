PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aktuelle Betrugsversuche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis erhielt Kenntnis über mehrere Betrugsversuche in den vergangenen Tagen. Bislang unbekannte Täter geben sich über das Telefon fälschlicherweise als Bankmitarbeiter aus. Die Täter geben gegenüber den Geschädigten beispielsweise an, dass ein höherer Geldbetrag vom Konto abgebucht wurde. Unter diesem Vorwand versuchen sie, Kontodaten und Informationen über gegebenenfalls vorhandene Wertpapiere, Sparbriefe etc. zu erlangen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrugsmaschen und rät folgendes:

   -	Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie 
sich einen Moment Zeit, um die Angelegenheit zu überdenken. Ziehen 
Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, wenn Sie sich 
unsicher sind.
   -	Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre finanziellen und 
persönlichen Verhältnisse.
   -	Wenn Zweifel bestehen und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, 
legen Sie umgehend auf und wählen den Polizeinotruf 110.
   -	 Erstatten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

