Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aktuelle Betrugsversuche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis erhielt Kenntnis über mehrere Betrugsversuche in den vergangenen Tagen. Bislang unbekannte Täter geben sich über das Telefon fälschlicherweise als Bankmitarbeiter aus. Die Täter geben gegenüber den Geschädigten beispielsweise an, dass ein höherer Geldbetrag vom Konto abgebucht wurde. Unter diesem Vorwand versuchen sie, Kontodaten und Informationen über gegebenenfalls vorhandene Wertpapiere, Sparbriefe etc. zu erlangen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrugsmaschen und rät folgendes:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Angelegenheit zu überdenken. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, wenn Sie sich unsicher sind.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre finanziellen und persönlichen Verhältnisse.

- Wenn Zweifel bestehen und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie umgehend auf und wählen den Polizeinotruf 110.

- Erstatten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell