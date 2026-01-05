Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Handtasche geraubt + Einbruch in Schule + Gegenstände aus Auto geklaut - Festnahme + Altkleidercontainer brennt + Verletzte und Totalschaden nach Unfall

Giessen (ots)

Gießen: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen (3.1.) raubte ein Unbekannter in der Innenstadt die Handtasche einer Frau. Die 51-Jährige blieb körperlich unverletzt, der Räuber konnte entkommen. Gegen 6.45 Uhr lief die Frau durch den Theaterpark zwischen Südanalage und Johannesstraße. Der Unbekannte näherte sich von hinten und riss an der Handtasche. Die 51-Jährige hielt die Tasche noch fest, jedoch konnte der Kriminelle sie letztlich gewaltsam entreißen. Er rannte in Richtung Seltersweg davon. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Tasche wurde später im Umfeld in der Straße Neuen Bäue gefunden. Der Kriminelle hatte sie offenbar auf seiner Flucht dort zurückgelassen, den Geldbeutel des Opfers nahm er zuvor aus der Tasche heraus.

Der Räuber wird als ca. 30-jähriger, 180cm großer Mann mit heller Hautfarbe beschrieben, der bei der Tat eine graue Wollmütze aufhatte.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Raub bemerkt? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht oder den Täter auf seiner Flucht gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Flüchtigen machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Schule

Einen Schaden von geschätzten 30.000 Euro hat ein Einbrecher in der Gesamtschule Gießen-Ost verursacht. Zwischen Freitag (2.1.), 15.30 Uhr und Samstagabend, 21.20 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zur Schule im Alter Steinbacher Weg. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und diverse Räume nach Beute durchsucht. Dabei entstand erheblicher Schaden an Glasscheiben und diversen Türen. Auch Geldkassetten und ein Tresor wurden erfolglos angegangen. Der oder die Täter entkamen mit einem geringen, zweistelligen Bargeldbetrag unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen im Bereich der Schule aufgefallen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Gegenstände aus Auto geklaut - Festnahme

In der Schuppstraße bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 14.45 Uhr einen Mann, der offenbar versuchte, sich Zugang zu geparkten Fahrzeugen zu verschaffen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Streifen nahmen einen 25-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch im Nahbereich fest. Es stellte sich heraus, dass er aus einem unverschlossenen Auto eine Sonnenbrille gestohlen hatte. An mindestens einem weiteren Auto hatte der Dieb überprüft, ob dieses unverschlossen ist. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Dieb ein.

Grünberg: Altkleidercontainer brennt

Am Sonntagabend (4.1.) brannte gegen 20.50 Uhr ein Altkleidercontainer in Ettingshausen. Die Feuerwehr musste den Brand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Zur Gänseweide löschen. Sowohl der Container, als auch die gespendete Kleidung darin, fielen den Flammen zum Opfer. Es entstand etwa 1.000 Euro Schaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper in den Container geworfen und somit den Brand verursacht hat.

Die Ermittler suchen Zeugen, Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Lich/Reiskirchen/L3355: Verletzte und Totalschaden nach Unfall

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie Totalschäden an zwei VW sind die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 3355 am Samstag (3.1.). Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Gießener mit seinem Passat von Hattenrod kommend in Richtung Lich. Auf der Kreisstraße 153 fuhr ein 35-Jähriger, ebenfalls in einem VW Passat, in Richtung Hattenrod. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 61-Jährigen auf ein Feld. Dessen Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Gießen am Steuer des andern Passats erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Geschätzte 40.000 Euro Schaden resultierten im Totalschaden beider Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

