Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Durchs Kellerfenster eingedrungen + Versuchter Einbruch in Tankstelle + Schmuck und Bargeld gestohlen +

Schöffengrund: Durchs Kellerfenster eingedrungen

Durch ein Kellerfenster stiegen Einbrecher in Laufdorf in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße ein. Die Täter betraten sämtliche Räume des Wohnhauses und durchsuchten Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie Schmuck. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 28.12.2025, 08:10 Uhr und Sonntag, 04.01.2026, 15:55 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit in Laufdorf verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180) zu wenden.

Wetzlar: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Unbekannte versuchten am frühen Samstagmorgen (03.01.2026) zwischen 04:10 Uhr und 04:25 Uhr in eine Tankstelle in der Braunfelser Straße in Wetzlar-Steindorf einzudringen. Hierbei beschädigten sie die Sicherung eines Fensters, gelangten jedoch nicht ins Gebäude und blieben ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Kripo unter Tel.: 06441 4060 entgegen.

Wetzlar: Schmuck und Bargeld gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 27.12.2025, 08:00 Uhr und Freitag, 02.01.2026, 17:00 Uhr brachen Unbekannte eine Zugangstür zu einem Wohnhaus "Am Wingert" in Nauborn auf. Die Täter betraten das Gebäude und drangen in einem oberen Stockwerk in eine separate Wohnung ein. Dort durchsuchten sie alle Räume und ließen Bargeld, Schmuck und eine Uhr mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 06441 9180 mit der Kripo Wetzlar in Verbindung setzen.

