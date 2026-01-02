Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Portemonnaie aus Jackentasche gezogen + Zeugen nach Einbruch gesucht + Scheiben in Parkhaus zerstört + In Wohnhaus eingedrungen +

Giessen (ots)

Kirchhain: Portemonnaie aus Jackentasche gezogen

Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Mittwoch (31.12.2025) gegen 01:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlgasse. Ein bislang Unbekannter baute sich dabei zunächst provokant vor einem 26-Jährigen auf. Es schien, als suche der Unbekannte Streit. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize, griff dem 26-Jährigen von hinten die Jackentasche und entnahm dessen Geldbörse. Gemeinsam mit einer dritten Person rannten die beiden Täter davon. Der Dieb wird als circa 20 - 25 Jahre alt, mit dunklerem Teint und lockigen, zum Zopf gebundenen braunen Haaren beschrieben. Der Täter, der sich vor dem 26-Jährigen aufgebaut hatte, wird ebenfalls auf 20 - 25 Jahre geschätzt, ist circa 180 cm groß, hat eine schmächtige Statur, einen dunkleren Teint und braune lockige Haare. Er war mit einer grauen Winterjacke bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, denen die beschriebenen Personen aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 an die Kriminalpolizei in Marburg zu wenden.

Marburg: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Sonntag, 21.12.2025 kam es im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 18:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Gottfried-Keller-Straße in Marburg. Einbrecher waren durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt und fragt daher: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Gottfried-Keller-Straße / Körnerstraße gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesen Straßen oder dem sogenannten Panoramaweg, einem Fußweg, der parallel zur Körnerstraße und der Gottfried-Keller-Straße verläuft, aufgefallen? Unter der Rufnummer 06421 4060 können sich Zeugen an die Kripo in Marburg wenden.

Marburg: Scheiben in Parkhaus zerstört

In einem Parkhaus in der Universitätsstraße beschädigten Unbekannte am Silvestermorgen (Mittwoch, 31.12.2025) zwischen 05:00 Uhr und 07:25 Uhr Scheiben von insgesamt neun Autos. Danach durchsuchten die Täter die Innenräume der Fahrzeuge. Nicht in allen Autos wurden sie fündig. Dennoch erbeuteten die Täter Bargeld, Parfum und eine Sonnenbrille. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 3.000 EUR geschätzt. Zeugen werde gebeten sich bei der Marburger Polizei zu melden (Tel.: 06421 4060).

Rauschenberg: In Wohnhaus eingedrungen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.12.2025, 12:00 Uhr und Mittwoch, 31.12.2025, 12:55 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Rauschenberg ein. Das Haus wird derzeit saniert. Die Täter ließen Werkzeug mitgehen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

