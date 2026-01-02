Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Juwelier + Zigarettenautomat gesprengt + Frau belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht + Wohnhaus und Carport brennen

Giessen (ots)

Gießen: Einbruch in Juwelier - Zeugen gesucht

Am Neujahrsmorgen gegen 00.55 Uhr brach ein Unbekannter in einen Juwelierladen am Ludwigsplatz ein. Ein Sicherheitsdienst hatte die Polizei über einen Alarm verständigt. Aufmerksame Zeugen sahen einen Mann vom Tatort über die Löberstraße wegrennen. Der Unbekannte hatte kurz zuvor Glaselemente der Tür des Ladens zerstört und Schmuck aus der Auslage gestohlen. Der Wert der Beute wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der schlanke Einbrecher war maskiert und dunkel gekleidet. Der Flüchtige ist etwa 180 cm groß.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchten

Zigaretten und Bargeld erbeuteten mehrere Unbekannte in Garbenteich. Am 31.12. sprengten sie einen Zigarettenautomaten in der Licher Straße. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 23.50 Uhr einen lauten Knall in dem Bereich. Sie sah noch mehrere Personen, mutmaßlich Jugendliche, vom Tatort in Richtung der Bahngleise wegrennen. Eine Beschreibung der Flüchtigen liegt bislang nicht vor.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Frau belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nach einem Vorfall am 19.12. in der Rödgener Straße suchen die Ermittler der Kriminalpolizei nach einer mutmaßlich geschädigten Frau. Zeugen informierten die Polizei gegen 17 Uhr über eine blutende Person, die auf der Fahrbahn der Rödgener Straße, Höhe Marshallstraße, Fahrzeuge versuche anzuhalten. Bei Eintreffen stellte eine Streife den beschriebenen Mann, einen 33-Jährigen, fest. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieg der Mann kurz zuvor zusammen mit einer unbekannten Frau aus einem Linienbus aus. Kurz darauf habe er sie unsittlich am Gesäß berührt. Die Frau sei laut Zeugen daraufhin weggelaufen. Der Polizei liegt bislang keine Strafanzeige der bislang unbekannten Frau vor. Sie wurde als etwa 160 cm groß und 30-35 Jahre alt beschrieben.

Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Ebenso unbekannt ist, wie der Mann sich die Verletzungen an Händen und im Gesicht zuzog. Der 33-Jährige musste zunächst mit zur Dienststelle, wurde aber in der Folge wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Die Ermittler bitten Zeugen und insbesondere die unbekannte Frau, sich zur Klärung des Sachverhalts unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Pohlheim/Lich: Wohnhaus und Carport brennen

Zwei größere Brände musste die Feuerwehr am 1.1. im Landkreis löschen. In Pohlheim-Grüningen brannte ein Holzunterstand an einem Wohnhaus im Burgweg. Gegen 14.10 Uhr bekämpfte die Feuerwehr den Brand, der bereits auf das Wohnhaus übergegriffen hatte. Menschen wurden nicht verletzt, die Brandursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schaden wird auf 120.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Nicht fachgerecht entsorgte Reste von Feuerwerk waren nach Ermittlungen der kriminalpolizeilichen Brandermittler der Auslöser für einen Carportbrand in Lich-Langsdorf. Gegen 1.25 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen brennenden Carport in der Straße In der Steinwiese. Die Feuerwehr konnte auch in diesem Fall Schlimmeres verhindern und löschte den Brand. Eine nahegelegene Garage sowie Teile des Wohnhauses wurden durch das Feuer beschädigt, der Schaden liegt bei etwa 100.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell