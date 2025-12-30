Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Zeugen nach Einbrüchen in Gießen gesucht +

Giessen

Gießen: In Wohnheimberatung eingestiegen -

In den zurückliegenden Tagen rückte ein Büro im Eichendorffring in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen dem 23.12.2025 (Dienstag), gegen 11.00 Uhr, und dem 29.12.2025 (Montag), gegen 11.00 Uhr, brachen sie die im Kellergeschoss gelegene Bürotür der Wohnheimberatung des Studierendenwerkes Gießen auf und suchten nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe eine geringe Menge an Bargeld. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Arzt-Praxis durchwühlt -

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Einbrecher am Sonntagabend (28.12.2025) in der Grünberger Straße das Weite. Die Täter brachen die Tür der Arztpraxis auf und durchsuchten die Räume. Die Reparatur der Einbruchschäden wird nach Schätzungen der Polizei mindestens 800 Euro kosten. Zeugen, die die Einbrecher am Sonntagabend, zwischen 21.00 Uhr und 21.20 Uhr, in der Grünberger Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Gießen: Über Terrassentüren eingebrochen -

Im Zeitraum vom 23.12.2025 (Dienstag), gegen 17.40 Uhr, bis zum 29.12.2025 (Montag), gegen 06.40 Uhr, brachen Diebe in das Verwaltungsgebäude der Vitosklinik in der Licher Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die jeweiligen Terrassentüren Zutritt zu den Büros und durchwühlten Schränke und Kommoden. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Gießener Kripo unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

