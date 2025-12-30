Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zigarettenautomat gesprengt + Nach Unfallflucht in Herborn Zeugen gesucht +

Giessen (ots)

Eschenburg-Eiershausen: An Zigarettenautomaten vergriffen -

Am frühen Montagmorgen (29.12.2025) schreckte ein lauter Knall die Bewohner der Eiershäuser Straße auf. Gegen 03.50 Uhr brachten Unbekannte an einem Zigarettenautomaten ein bisher unbekanntes Sprengmittel zur Umsetzung. Anschließend griffen sie sich den Banknotenbehälter aus dem Automaten. Derzeit geht die Polizei von zwei Tätern aus, die mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe flüchteten. Der Automat ist komplett zerstört, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die die beiden Täter vor der Sprengung oder im Anschluss auf der Flucht beobachteten oder die sonst Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn: Unfallflucht am Leonhardsturm -

Auf rund 1.200 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am 25.12.2025 an einem in der Bahnhofstraße geparkten lilafarbenen Peugeot zurückließ. Der Kleinwagen parkte gegen 18.40 Uhr gegenüber der Hausnummer 21 auf einen Parkstreifen, linksseitig - längs der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Die Besitzerin belud den Kofferraum ihres Wagens, als der Fahrer eines vor ihr geparkten weißen Pkw mit Stufenheck rückwärts ausparkte und dabei gegen die vordere Stoßstange ihres Peugeots prallte. Mit quietschenden Reifen fuhr dieser umgehend davon. Kurz zuvor war der Peugeotfahrerin aufgefallen, dass mehrere Personen, die sich in russischer oder ukrainischer Sprache unterhielten, zu den vor ihr geparkten Fahrzeugen gelaufen waren. Eine dieser Personen war in den späteren Unfallwagen eingestiegen. Ermittlungen über das von ihr abgelesen Kennzeichen ergaben keinen Treffer auf einen weißen Pkw - die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nichtsdestotrotz sucht die Herborner Polizei Zeugen, die den Unfall beobachteten und weitere Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen weißen Pkw machen können. Hinweise nehmen die Ordnungshüter unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

