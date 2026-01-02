Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zigarettenautomat gesprengt

Giessen (ots)

Dietzhölztal: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter sprengte in Dietzhölztal einen Zigarettenautomaten und erbeutete diverse Zigarettenpäckchen und Bargeld. Der Kriminelle brachte bei seiner Tat ein bisher unbekanntes Sprengmittel zur Umsetzung. Der zerstörte Automat wurde durch eine Zeugin am 31.12. gegen 7 Uhr bemerkt. Wann genau der Täter zuschlug, ist bislang unbekannt, die Tat könnte auch einige Zeit vor dem 31.12. passiert sein. Der Automat hing im Bereich einer Grünfläche unweit eines Hauses an der Straße Am Hammerweiher. Der Bereich grenzt an einen Parkplatz an der Landesstraße 3043.

Die Ermittler prüfen auch, ob möglicherweise ein Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Vorfall in Eschenburg-Eiershausen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6187937) vom 29.12.2025 besteht.

Sie bitten Zeugen, die vor dem Morgen des 31.12. verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich an die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 zu wenden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell