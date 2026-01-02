Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Blitz-Einbruch in Tankstelle + Auto bei Einbruch gestohlen - Fahrzeug in den Niederlanden festgestellt + Bargeld und Schmuck erbeutet + Einbruch an Silvester + In Tiefgaragen ...

Giessen (ots)

Rosbach: Blitz-Einbruch in Tankstelle

Gegen 01:05 Uhr fuhren drei Unbekannte am Freitag (02.01.2025) mit einem Auto auf das Gelände einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße in Ober-Rosbach. Wenige Minuten später verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Tankstelle. Innerhalb von drei Minuten erbeuteten die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Der Wert der gestohlenen Zigaretten lässt sich bislang noch nicht genau beziffern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf das Fahrzeug oder die drei Personen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Karben: Auto bei Einbruch gestohlen - Fahrzeug in den Niederlanden festgestellt

In der Sudetenstraße in Petterweil kam es in der Nacht zum 2. Weihnachtstag (Freitag, 26.12.2025) gegen 00:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Im Vorbeifahren touchierte ein brauner Mercedes GLA 200 einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo. Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes zuvor nach einem Wohnungseinbruch in der Lessingstraße gestohlen wurde. Einbrecher hatten die Terrassentür eines Reihenhauses zerstört und sich so Zutritt verschafft. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und beschädigten dabei verschiedene Gegenstände. Sie ließen unter anderem einen Laptop sowie einen Autoschlüssel für den braunen Mercedes mit dem Kennzeichen FB-IS 1300 mitgehen. Vermutlich kurz nach dem Diebstahl kam es zur Unfallflucht in der Sudetenstraße. Das gestohlene Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Am Montag (29.12.2025) fiel der Mercedes in den Niederladen der Polizei auf. Nach einer Verfolgungsfahrt konnten drei Personen festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit den niederländischen Kollegen dauern derweil an. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder denen der braune Mercedes GLA 200 am oder nach dem 2. Weihnachtstag aufgefallen ist, werden gebeten die Friedberger Kripo unter der Rufnummer 06031 6010 zu kontaktieren.

Bad Nauheim: Bargeld und Schmuck erbeutet

Einbrecher beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag (30.12.2025), 11:00 Uhr und Donnerstag (01.01.2026), 09:00 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße in Nieder-Mörlen und stiegen dadurch ein. Die Täter ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Einbruch an Silvester

Bargeld, Schmuck und Handtaschen sind die Beute von Einbrechern im "Hasenpfad" in Massenheim. Die Täter drangen durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten nahezu sämtliche Räume. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch (31.12.2025), 18:30 Uhr bis Donnerstag (01.01.2026), 01:50 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kripo in Friedberg wenden.

Niddatal: In Tiefgaragen eingedrungen

Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen dem 2. Weihnachtstag (Freitag, 26.12.2025), 21:30 Uhr und Samstag (27.12.2025), 08:00 Uhr Zutritt zu zwei Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern im Ahornweg in Assenheim. Dort öffneten die Täter 17 separate Kellerabteile sowie drei unverschlossene Fahrzeuge. Dabei entwendeten sie unter anderem ein E-Mountainbike, Getränke, einen Kompressor und Werkzeuge. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

