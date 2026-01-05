Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einstieg durchs Kellerfenster + Autos geöffnet + Bargeld, Schmuck und Handtaschen erbeutet + Zeuge schlägt Trickdiebe in die Flucht + Ford stark beschädigt + Einbruch in Wohnhaus +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einstieg durchs Kellerfenster

"Am Nauheimer Bach" in Nieder-Mörlen stiegen Einbrecher durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses und erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (30.12.2025), 10:00 Uhr und Donnerstag (01.01.2026), 18:30 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Bad Nauheim: Autos geöffnet

Gegen 04:30 Uhr öffneten Unbekannte am Sonntag (04.01.2026) im Bad Nauheimer Haagweg einen schwarzen Mercedes CLA 250 e. Sie durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs, blieben jedoch ohne Beute. In der Gutenbergstraße nutzten es Diebe aus, dass ein Audi A3 Cabrio nicht verschlossen war. Die Täter griffen sich mehrere Pullover. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Freitag (02.01.2026), 13:00 Uhr bis Sonntag (04.01.2026), 15:15 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Friedberg Hinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Bargeld, Schmuck und Handtaschen erbeutet

Einbrecher drangen im Zeitraum von Mittwoch (31.12.2025), 07:30 Uhr bis Samstag (03.01.2026), 15:00 Uhr in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Alte Frankfurter Straße" ein. Die Täter betraten alle Wohnräume und ließen neben Bargeld und Schmuck auch mehrere Handtaschen mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Zeuge schlägt Trickdiebe in die Flucht

In der Hainbergstraße in Ober-Schmitten sprach ein Jugendlicher am Freitagnachmittag (02.01.2026) gegen 14:25 Uhr eine Bewohnerin am Fenster eines Einfamilienhauses an. Während der Unbekannte die Dame in ein Gespräch verwickelte, betrat ein Komplize das Haus durch die geöffnete Hauseingangstür. Während dieser Mann direkt ins Obergeschoss ging, bemerkte ein Zeuge die beiden Täter und machte schließlich auf sich aufmerksam. Die Person im Haus sprang daraufhin aus einem Fenster im 1. Stock. Gemeinsam mit dem Jugendlichen rannte er zu einem Auto, einer grauen Audi-Limousine, in der sich ein weiterer Mann befand. Mit dem Fahrzeug flüchteten die drei Personen in Richtung Schotten. Auf der Flucht zum Auto gelang es dem Zeugen, dem Jugendlichen dessen schwarze Jacke zu entreißen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Haus gestohlen. Zeugen beschrieben den Jugendlichen als circa 14 Jahre alt, mit dunklerem Teint und kurzen lockigen, dunklen Haaren. Er trug zunächst die schwarze Jacke sowie einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Der Täter, der das Haus betreten hatte, wird auf etwa 30 Jahre alt geschätzt. Auch er hatte einen dunkleren Teint. Bekleidet war dieser Täter mit einer grauen Jacke und weiß-schwarzen Turnschuhen. Der Fahrer des Audis trug eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen die Personen oder das Fahrzeug aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 in Friedberg zu melden.

Ranstadt: Ford Transit stark beschädigt

Zeugen bemerkten in der Nacht zu Samstag (03.01.2026) gegen 02:25 Uhr in der Niddaer Landstraße in Dauernheim einen weißen Ford Transit mit eingeschlagenen Scheiben. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Außerdem hatten Unbekannte alle vier Reifen zerstochen. Die Büdinger Polizei erbittet Hinweise zu der Tat (Tel.: 06042 96480).

Wöllstadt: Einbruch in Wohnhaus

Im Fülmsweg in Nieder-Wöllstadt beschädigten Einbrecher am Samstag (03.01.2026) die Terrassentür eines Einfamilienhauses und verschafften sich so zwischen 11:50 Uhr und 21:40 Uhr Zutritt. Ob die Täter bei ihrem Einbruch Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Die Kripo fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

