Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 15-Jähriger bei Schlägerei in Arnsberg leicht verletzt

Arnsberg (ots)

Am 01.02.2026 um 15:45 Uhr stiegen an der Bushaltestelle "Finanzamt" in der Rumbecker Straße vier Jugendliche aus einem Bus. Ein 15-Jähriger sei daraufhin von den drei anderen Jugendlichen angegriffen und durch Faustschläge leicht verletzt worden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizeibeamten zwei der drei Tatverdächtigen antreffen. Bei ihnen handelt es sich um 13- und 14-Jährige. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 0291-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell