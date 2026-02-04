Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei unter Jugendlichen in der Kolpingstraße

Meschede (ots)

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einer 14-Jährigen und drei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren trafen beide Parteien am 03.02.2026 um 18:15 Uhr auf einer Fußgängerbrücke zwischen der Kolpingstraße und der Innenstadt aufeinander. Dabei habe eine der Tatverdächtigen der Geschädigten zunächst an den Haaren gezogen und ihr anschließend mehrfach mit der Faust sowie mit der flachen Hand auf den Kopf geschlagen. Eine weitere Tatverdächtige habe ebenfalls zugeschlagen. Die In-Ear-Kopfhörer der Geschädigten seien zu Boden gefallen. Einer der Kopfhörer sei durch eine der Tatverdächtigen aufgehoben und in die angrenzende Ruhr geworfen worden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell