Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch Am Gaswerk

Meschede (ots)

Zwischen dem 01.02.2026 um 03:10 Uhr und dem 03.02.2026 um 08:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in den Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gaswerk einzubrechen. Der oder die Täter brachen eine Kellertür auf. Die Tür ließ sich aber nicht weit genug öffnen, sodass die Täter nicht in das Haus gelangen konnten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

