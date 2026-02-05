PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugenaufruf zur Schlägerei in Winterberger Gaststätte am 31.01.2026

Winterberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis berichtete am 02.02.2026 um 07:47 Uhr via Pressemitteilung über eine Schlägerei in einer Winterberger Gaststätte. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Betreiber der Gaststätte entgegen erster Angaben schwer verletzt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Personalien weiterer Tatverdächtiger noch nicht feststehen. Dazu bittet das zuständige Kriminalkommissariat um Mithilfe. Hilfreich sind Zeugenaussagen von Personen, die am Abend des 31.01.2026 die Schlägerei in der Gaststätte in der Winterberger Nuhnestraße gesehen haben. Außerdem ist ein schwarzer Mercedes Vito mit niederländischem Kennzeichen von Interesse, der auf dem Parkplatz der Gaststätte geparkt war. In dem Fahrzeug sollen sich möglicherweise Tatbeteiligte unmittelbar nach der Schlägerei aufgehalten haben. Wer Angaben zu den Personen, dem Kennzeichen des Vito oder der Situation nach der Schlägerei im Außenbereich machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Winterberg unter 02981-90200. Foto- oder Videomaterial von der Schlägerei und der Situation danach im Außenbereich ist für die noch anstehenden Ermittlungen ebenfalls sehr hilfreich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:34

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Schmallenberg

    Schmallenberg (ots) - Polizei bittet um Hinweise. Am Samstag, den 31.01.2026, um 13:40 Uhr, kam es in Schmallenberg-Gellinghausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Bus die L776 aus Gellinghausen kommend in Richtung Bad Fredeburg. Im Bereich einer Linkskurve überholte ein silberner oder weißer Opel Meriva den Bus. Beim Wiedereinscheren kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 08:36

    POL-HSK: Schlägerei unter Jugendlichen in der Kolpingstraße

    Meschede (ots) - Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einer 14-Jährigen und drei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren trafen beide Parteien am 03.02.2026 um 18:15 Uhr auf einer Fußgängerbrücke zwischen der Kolpingstraße und der Innenstadt aufeinander. Dabei habe eine der Tatverdächtigen der Geschädigten zunächst an den Haaren gezogen und ihr anschließend mehrfach mit der Faust ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:39

    POL-HSK: Versuchter Einbruch Am Gaswerk

    Meschede (ots) - Zwischen dem 01.02.2026 um 03:10 Uhr und dem 03.02.2026 um 08:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in den Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gaswerk einzubrechen. Der oder die Täter brachen eine Kellertür auf. Die Tür ließ sich aber nicht weit genug öffnen, sodass die Täter nicht in das Haus gelangen konnten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren