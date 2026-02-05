Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugenaufruf zur Schlägerei in Winterberger Gaststätte am 31.01.2026

Winterberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis berichtete am 02.02.2026 um 07:47 Uhr via Pressemitteilung über eine Schlägerei in einer Winterberger Gaststätte. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Betreiber der Gaststätte entgegen erster Angaben schwer verletzt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Personalien weiterer Tatverdächtiger noch nicht feststehen. Dazu bittet das zuständige Kriminalkommissariat um Mithilfe. Hilfreich sind Zeugenaussagen von Personen, die am Abend des 31.01.2026 die Schlägerei in der Gaststätte in der Winterberger Nuhnestraße gesehen haben. Außerdem ist ein schwarzer Mercedes Vito mit niederländischem Kennzeichen von Interesse, der auf dem Parkplatz der Gaststätte geparkt war. In dem Fahrzeug sollen sich möglicherweise Tatbeteiligte unmittelbar nach der Schlägerei aufgehalten haben. Wer Angaben zu den Personen, dem Kennzeichen des Vito oder der Situation nach der Schlägerei im Außenbereich machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Winterberg unter 02981-90200. Foto- oder Videomaterial von der Schlägerei und der Situation danach im Außenbereich ist für die noch anstehenden Ermittlungen ebenfalls sehr hilfreich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell