PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zivilstreife der Polizei bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtete

Arnsberg (ots)

Am 04.02.2026 um 19:56 Uhr überholte ein grauer BMW eine Zivilstreife der Polizei in der Straße Zur Feldmühle. Der BMW streifte mit augenscheinlich deutlich zu ho-her Geschwindigkeit beim Wiedereinscheren den zivilen Streifenwagen. Der Unfallfahrer flüchtete über die Wetterhofhofstraße in Richtung Sundern. Erst am Ochsenkopf zwischen Arnsberg und Sundern konnte der Flüchtige angehalten werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer - ein 27-jähriger Serbe ohne festen Wohnsitz in Deutschland - keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleitung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Das Auto wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:13

    POL-HSK: Zeugenaufruf zur Schlägerei in Winterberger Gaststätte am 31.01.2026

    Winterberg (ots) - Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis berichtete am 02.02.2026 um 07:47 Uhr via Pressemitteilung über eine Schlägerei in einer Winterberger Gaststätte. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Betreiber der Gaststätte entgegen erster Angaben schwer verletzt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die ersten Ermittlungen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:34

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Schmallenberg

    Schmallenberg (ots) - Polizei bittet um Hinweise. Am Samstag, den 31.01.2026, um 13:40 Uhr, kam es in Schmallenberg-Gellinghausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Bus die L776 aus Gellinghausen kommend in Richtung Bad Fredeburg. Im Bereich einer Linkskurve überholte ein silberner oder weißer Opel Meriva den Bus. Beim Wiedereinscheren kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 08:36

    POL-HSK: Schlägerei unter Jugendlichen in der Kolpingstraße

    Meschede (ots) - Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einer 14-Jährigen und drei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren trafen beide Parteien am 03.02.2026 um 18:15 Uhr auf einer Fußgängerbrücke zwischen der Kolpingstraße und der Innenstadt aufeinander. Dabei habe eine der Tatverdächtigen der Geschädigten zunächst an den Haaren gezogen und ihr anschließend mehrfach mit der Faust ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren