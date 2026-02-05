Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zivilstreife der Polizei bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtete

Arnsberg (ots)

Am 04.02.2026 um 19:56 Uhr überholte ein grauer BMW eine Zivilstreife der Polizei in der Straße Zur Feldmühle. Der BMW streifte mit augenscheinlich deutlich zu ho-her Geschwindigkeit beim Wiedereinscheren den zivilen Streifenwagen. Der Unfallfahrer flüchtete über die Wetterhofhofstraße in Richtung Sundern. Erst am Ochsenkopf zwischen Arnsberg und Sundern konnte der Flüchtige angehalten werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer - ein 27-jähriger Serbe ohne festen Wohnsitz in Deutschland - keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleitung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Das Auto wurde sichergestellt.

