Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Elfjähriges Mädchen durch Böller verletzt

Arnsberg (ots)

Am Morgen des 05.02.2026 zeigte die Mutter eines elfjährigen Mädchens eine gefährliche Körperverletzung an, bei der ihre Tochter verletzt worden sei. Demnach sei das Mädchen am 04.02.2026 zwischen 07:15 und 07:45 Uhr zur Schule gegangen. In der Klosterstraße sei plötzlich unmittelbar vor ihr ein Böller explodiert. Der Böller sei so nah und laut gewesen, dass das Mädchen durch den Knall leicht verletzt worden sei. Das Mädchen kann die bislang unbekannten Tatverdächtigen lediglich als männlich beschreiben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

