PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hakenkreuz auf Sportplatz +++ Drei Einbrüche am Sonntag +++ Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hakenkreuz auf Sportplatz,

Königstein, Schneidhain, Zum Braubachtal, Samstag 31.01.2026, 17 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 17 Uhr

(da)Am Wochenende haben Unbekannte den Sportplatz in Schneidhain mit einem Hakenkreuz beschmiert. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, sprühten die Täter das etwa einen Meter große Symbol auf den Kunstrasen in der Straße "Zum Braubachtal". Eine Streife der Polizeistation Königstein fuhr vor Ort, nahm die Anzeige auf und machte die Schmiererei unkenntlich. Nun ermittelt der Staatsschutz. Wenn Sie den Vorfall am Wochenende beobachtet haben oder anderweitig zu dessen Aufklärung beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

2. Drei Einbrüche am Sonntag,

Bad Homburg, Sonntag, 01.02.2025

(da)In Bad Homburg wurden am Sonntag drei Einbrüche bekannt. In sämtlichen Fällen gelangten die bislang unbekannten Täter in die Wohnobjekte, durchwühlten Schränke und Schubladen, machten jedoch nach bisherigem Kenntnisstand keine Beute. Gegen 11.40 Uhr war ein Einfamilienhaus in der Immanuel-Kant-Straße betroffen. Hier hebelten die Täter die Terrassentür auf. Gegen 19.50 Uhr traf es eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Louisenstraße am Europakreisel. Hier wurde die Wohnungstür aufgebrochen. Als letztes war ein Einfamilienhaus im Eschbacher Weg Ziel der Unbekannten. Hier hebelten sie ein Küchenfenster auf. In allen Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen, Usingen, An der Eiskaut, Samstag, 31.01.2026, 14 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 16 Uhr

(da)Am Wochenende sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Usingen eingebrochen. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, brachen die Täter den Glaseinsatz der Terrassentür in der Straße "An der Eiskaut" auf und durchsuchten das Haus. Dabei gelangten sie an Bargeld und Schmuck, mit denen sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell