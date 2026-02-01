PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Trickdiebstahl+++Einbrüche+++Sachbeschädigung+++Betrug+++Gef. Körperverletzung+++Verkehrsunfallflucht+++

Pst Bad Homburg

Trickdiebstahl

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Hugenottenstraße Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 11.15 Uhr

Am Freitag, den 30.01.2026, gegen 11.15 Uhr wurde die 88-Jährige Geschädigte von einem ihr unbekannte Mann angesprochen. Dieser bat die Dame darum 2 Euro in weiteres Kleingeld zu wechseln. Als die Geschädigte entsprechendes Kleingeld aus ihrer Geldbörse holte nutzte die männliche Person die Gelegenheit und entwendete ihr unbemerkt 150EUR aus der Geldbörse.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich, deutsch/osteuropäisch, ca. 190 cm groß, hellbraune-kurze Haare, grau-/grüne Winterjacke, korpulent. Beobachtungen oder Hinweise welche zur Identifizierung des möglichen Täters führen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 0617271200 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg, Gluckensteinweg Tatzeit: Samstag, 31.01.2026, 01.37 Uhr

In der Nacht vom 30.01.2026 auf 31.01.2026 verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Gluckensteinweg, indem er die Hauseingangstür aufbrach. Beim anschließenden Versuch die Tür zum Keller ebenfalls gewaltsam zu öffnen wurde er durch einen Hausbewohner aufgeschreckt, so dass er von seinem weiteren Vorhaben abließ und die Tatörtlichkeit verließ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich, ca. 185 cm groß, normale Statur, Vollbart, dunkle-lange Winterjacke Beobachtungen oder Hinweise welche zur Identität des Täters führen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Betrug

Tatort: 61350 Bad Homburg

Tatzeit: Freitag, 19.09.205 - Freitag, 30.01.2026

Der 50-Jährige Geschädigte wurde innerhalb einer Whats App Gruppe aufgefordert eine App zur Kapitalanlage herunter zu laden. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Im Laufe der weiteren Kommunikation über diese App überwies der Geschädigt einen hohen 5-Stelligen Betrag in der Hoffnung, diesen mit entsprechendem Gewinn zum 30.01.2026 ausgezahlt zu bekommen. Dem war jedoch nicht so. Vielmehr wurde er aufgefordert eine Gebühr, ebenfalls in einem hohen 5-stelligen Bereich zu überweisen.

Schwerer Diebstahl von Fahrrad

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Im Dammwald Tatzeit: Donnerstag, 01.01.2026 - Freitag, 30.01.2026

Bisher unbekannte Täter begaben sich im o.g. Tatzeitraum zu einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf. Wie der Täter in den Keller gelangte ist bisher nicht bekannt. Am Kellerabteil des Geschädigten war ein Vorhängeschloss angebracht. Durch Drehen dieses Schlosses und unter Anwendung eines erhöhten Kraftaufwandes konnte der Schließriegel geöffnet werden. Der Täter entwendete aus dem Verschlag ein Mountainbike der Marke, Cube-Attention-SL, Farbe blau, im Wert von 880EUR

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 31.01.2026, 01.12 Uhr

In der Nacht von Freitag, auf Samstag geriet ein 17-Jähriger Geschädigter, welcher Angehöriger einer größeren Personengruppe war, in Streit mit zwei Beschuldigten einer anderen Gruppe. Im Verlaufe des Streits schlugen die beiden Beschuldigten gemeinsam und gleichzeitig mit den Fäusten auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte erlitt dabei Prellungen im Gesicht, sowie eine Fraktur des Nasenbeins. Die Verletzungen wurden ambulant im Klinikum Bad Homburg behandelt. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich, ca. 20 Jahre alt, schmale Statur, osteuropäischer Phänotyp, ungepflegter Kinnbart, weiße Daunenjacke, Jeans, weiße Schuhe Hinweise die zur Identität des möglichen Täters führen, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Sachbeschädigung an PKW in Oberursel-Bommersheim

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Willy-Brandt-Straße Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 08:00 Uhr bis 16:35 Uhr

Im Laufe des Freitages kam es zur Sachbeschädigung an einem PKW in der Oberurseler Willy-Brandt-Straße. Unbekannte Täter zerkratzten hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW an der B-Säule auf der Beifahrerseite. Dadurch entstanden mehrere schmale Kratzer im Lack. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Steinbach

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Stettiner Straße Tatzeit: Freitag, 30.01.2026 bis Samstag, 31.01.2026

Unbekannte Täter versuchten insgesamt drei Garagentore in der Stettiner Straße aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Innere der Garagen gelang nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro an den Garagentoren und der Außenfassade.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Pressemeldung Usingen

Straftaten

Wohnwagen wird aufgebrochen und durchsucht

Tatort: 61389 Schmitten im Taunus, Seelenberger Straße Tatzeit: Dienstag, 27.01.2026, 10:00 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 19:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum gewaltsam in den abgestellten Wohnwagen des Geschädigten ein, indem sie die Tür aufgehebelten. Anschließend durchsuchten sie den gesamten Wohnwagen. Die unbekannten Täter entfernten sich ohne Diebesgut vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Roller erst entwendet, dann beschädigt

Tatort: An der Försterwiese, 61462 Königstein i.Ts. / Schneidhain Tatzeit: Mittwoch, 28.01.2026, 12.00 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 16.30 Uhr

In der Zeit von Mittwoch auf Samstag haben Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke Honda von einem Grundstück Am Hohlberg zunächst entwendet und anschließend in der Straße An der Försterwiese abgestellt. Dort wurden von dem Roller dann mehrere Anbauteile demontiert und entwendet sowie Kabel durchtrennt.

PKW beschädigt

Tatort: Georg-Pingler-Straße, 61462 Königstein i.Ts. Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr

Bisher unbekannte Personen haben am Freitag einen PKW beschädigt. Das Fahrzeug der Marke Mercedes wurde durch den Besitzer in der Georg-Pingler-Straße auf einer der Parkflächen abgestellt. Als dieser kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatten Unbekannte die Beifahrerseite zerkratzt, wodurch ein Schaden von ca. 4000EUR entstand.

Verkehrsunfallflucht

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Tatort: Friedrichstraße, 61476 Kronberg i.Ts. Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 20.30 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 08.40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte ein grauer Audi S4 in der Friedrichstraße in Kronberg i.Ts. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte die Fahrerseite des Audi und flüchtete im Anschluss daran. Der Sachschaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Königstein unter der (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

