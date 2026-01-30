PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Porschediebstahl +++ Postauto gerät ins Rutschen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Porschediebstahl,

Königstein, Schneidhain, Amselweg, Montag, 26.01.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 27.01.2026, 6.30 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Autodiebe in Schneidhain versucht, einen Porsche zu stehlen. Der graue Macan S stand zwischen 19.30 Uhr und 6.30 Uhr im Amselweg, als sich die bislang Unbekannten daran zu schaffen machten. Hierzu werkelten sie unter anderem auch an den Radkästen. In das Innere des Fahrzeugs gelangten sie jedoch nicht, weshalb sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen jedoch durch ihre "Arbeiten" einen Schaden von mehreren hundert Euro am Porsche. Die Kriminalpolizei ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich rund um die Uhr unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Postauto gerät ins Rutschen,

Schmitten, Treisberg, Hunoldstaler Straße, Donnerstag, 29.01.2026, 14.20 Uhr

(da)Am Donnerstagmittag geriet in Treisberg ein Postauto ins Rutschen und landete schließlich in einer Häuserwand. Gegen 14.20 Uhr befuhr das Fahrzeug die Hunoldstaler Straße von der Straße "Am Pferdskopf" aus kommend. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn geriet es dort außer Kontrolle, sein Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr in eine Hauswand. Dieser verletzte sich dabei leicht und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Postauto war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell