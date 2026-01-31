PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vermisster Jugendlicher aus Schmitten ist bekannten Aufenthalts +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Der am Nachmittag des 30.01.2026 als vermisst gemeldete Jugendliche Julien L. aus Schmitten-Dorfweil ist wohlauf, sein Aufenthalt ist bekannt. Der Jugendliche hatte die Wohnanschrift der Familie mit unbekanntem Ziel verlassen, sich am Abend jedoch bei einer Polizeidienststelle in einem anderen Bundesland gemeldet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell