POL-HG: +++ vermisste Jugendliche aus Usingen wieder da +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am 25.01.2026 als vermisst gemeldete Jugendliche aus Usingen ist wohlauf. Die Jugendliche hatte ohne weitere Angaben die elterliche Wohnanschrift verlassen und war seither unbekannten Aufenthaltes. Am heutigen Tag kehrte die Jugendliche aus eigener Veranlassung nach Hause zurück. Hinweise, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist, haben sich derzeit nicht ergeben.

