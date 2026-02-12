PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem Rollerfahrer in Dortmund-Huckarde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0128

Am 31. Januar 2026 kam es gegen 11:30 Uhr in einem Kreisverkehr in Dortmund Huckarde zu einer Verkehrsunfallflucht. Beteiligt waren ein Rollerfahrer und ein BMW-Fahrer. Der Rollerfahrer stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, fuhr der 77-Jährige Rollerfahrer im Kreisverkehr Parsevalstraße/Varziner Straße. Der BMW-Fahrer, der in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete dabei die Vorfahrt des 77-Jährigen, sodass dieser mit seinem Roller stürzte.

Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten. Der BMW-Fahrer fuhr dann auf der Varziner Straße Richtung Norden davon ohne sich um weiter um den Unfall zu kümmern.

Es soll sich bei dem Auto um einen schwarzen 1er BMW handeln. Der Fahrer soll ungefähr 25 Jahre alt und 165cm groß sein. Er trug eine weiße Jacke und hatte kurze Haare.

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des BMW-Fahrers geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Dortmund unter 0231/132-2121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

