Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Zigarettenautomatensprengungen in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0131

Am 12. Februar zerstörten unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in Lünen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche in der Nähe eines Zigarettenautomaten in Lünen-Nordlünen.

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Tatverdächtige gegen 4:20 Uhr zu Fuß, nachdem er zuvor einen Zigarettenautomaten in der Laakstraße gesprengt hatte. Während er die Tatbeute im Rucksack verstaute, fuhr vermutlich ein unbekannter Radfahrer an ihm vorbei, der die Tat wahrgenommen haben könnte.

Eine sofortige Fahndung durch Einsatzkräfte verlief ergebnislos. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung, Rucksack.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen. Der Zigarettenautomat konnte zunächst nur mit Kabelbindern und Flatterband gesichert werden.

Gegen 23:34 Uhr ereignete sich eine weitere Sprengung in der Straße Wethmar Mark in Lünen-Wethmar. Auch hier meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete eine männliche Person nach einem lauten Knall in südliche Richtung vom Tatort. Die Person hatte ein junges Erscheinungsbild und trug einen Kapuzenpulli. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bisher erfolglos.

Die Kriminalpolizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhängen, auch zu vorherigen Taten in Lünen.

Der entstandene Schaden und die Höhe der Tatbeute lassen sich aktuell noch nicht beziffern.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Insbesondere wird der Radfahrer, der möglicherweise einen Tatverdächtigen in der Laakstraße gesehen hat, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweisgeber, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell