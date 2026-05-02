Polizei Steinfurt

POL-ST: Erneut hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dem innerstädtischem Ring

Rheine (ots)

In der Nacht zum 1. Mai führten die Beamten der Polizeiwache Rheine Geschwindigkeitskontrollen auf der innerstädtischen Ring durch. Es wurden erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Auf der Salzbergener Straße wurde ein Autofahrer mit 109 km/h gemessen, der in Höhe des Amtsgerichtes in Richtung Bodelschwinghbrücke fuhr. Auf den 35jährigen Mann aus Meppen kommt ein zweimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro zu.

Ein 21jähriger Mann aus Lingen wurde dort wenig später mit 134 km/h gemessen. Ihm drohen ein sechsmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von 800 Euro.

Die Autofahrer wurden von den Beamten auf die erheblichen Gefahren auch für Unbeteiligte hingewiesen. Zur Sache wollten sie sich jedoch nicht äußern.

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