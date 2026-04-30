PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch Einfamilienhaus, Fenster aufgehebelt

Greven (ots)

Am Mittwochabend (29.04.) sind Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Grabenstraße eingestiegen. In der Tatzeit haben die Einbrecher die Rollläden eines Terrassenfensters hochgeschoben und es anschließend aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Im Erdgeschoss haben die Täter einige Schränke und Schubläden geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht festgestellt werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren