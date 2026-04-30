Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch Einfamilienhaus, Fenster aufgehebelt

Greven (ots)

Am Mittwochabend (29.04.) sind Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Grabenstraße eingestiegen. In der Tatzeit haben die Einbrecher die Rollläden eines Terrassenfensters hochgeschoben und es anschließend aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Im Erdgeschoss haben die Täter einige Schränke und Schubläden geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht festgestellt werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

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