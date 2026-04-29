Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Firmenwagen

Ochtrup (ots)

Unbekannte haben aus einem VW Crafter diverse Werkzeugkoffer entwendet, in denen sich verschiedene Maschinen befanden.

Die Täter schlugen die Heckscheibe des Firmenfahrzeugs ein, das zwischen Dienstag (28.04.), 21.00 Uhr und Mittwoch (29.04.), 05.45 Uhr an der Hospitalstraße geparkt war. Aus dem Innenraum entwendeten sie dann die Werkzeugkoffer. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

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