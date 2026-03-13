PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall/Kupplungspedal nicht betätigt und eigene Ehefrau verletzt

Bechhofen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 12.03.2026, gegen 10.45 Uhr startete der 86-jährige Fahrer eines PKW Fiat im Tannenweg seinen PKW und vergaß hierbei bei eingelegtem erstem Gang das Kupplungspedal zu betätigen. Daraufhin setzte der PKW ein Stück nach vorne und erfasste mit dem linken Teil der Frontstoßstange eine Abfalltonne, welche gegen die Hauswand gedrückt wurde. Mit der mittleren Partie der Frontstoßstange berührte der Fiat die vor dem Anwesen gehende 84-jährige Ehefrau des Fahrers an deren rechter Wade, so dass diese stürzte und sich eine oberflächliche Schürfwunde am rechten Knie zuzog. Die Dame wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2100.- Euro. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:18

    POL-PIZW: Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 11.03.2026 wurden bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet angezeigt. Demnach ereignete sich bereits im Zeitraum von Samstag, 07.03.2026, 17.30 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 05.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gabelsbergerstraße als ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß vor ihm parkenden, schwarzen PKW VW ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:19

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücke-Rimschweiler (ots) - Im Laufe des Dienstagnachmittags, 10.03.2026 streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, beim Vorbeifahren einen in der Vogesenstraße 61 geparkten, weißen PKW Dacia Sandero. Der Sachschaden am PKW Dacia dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 8000.- Euro belaufen. Der Unfallverursacher, welcher die Vogesenstraße aus ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:17

    POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 11.40 Uhr befuhr der 86-jährige Fahrer eines PKW Peugeot 307 die Röntgenstraße in Richtung Steinhauser Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 76-jährigen Motorradfahrers der mit seinem Krad Suzuki die Steinhauser Straße in Richtung Outlet-Center befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren