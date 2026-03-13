Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall/Kupplungspedal nicht betätigt und eigene Ehefrau verletzt

Bechhofen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 12.03.2026, gegen 10.45 Uhr startete der 86-jährige Fahrer eines PKW Fiat im Tannenweg seinen PKW und vergaß hierbei bei eingelegtem erstem Gang das Kupplungspedal zu betätigen. Daraufhin setzte der PKW ein Stück nach vorne und erfasste mit dem linken Teil der Frontstoßstange eine Abfalltonne, welche gegen die Hauswand gedrückt wurde. Mit der mittleren Partie der Frontstoßstange berührte der Fiat die vor dem Anwesen gehende 84-jährige Ehefrau des Fahrers an deren rechter Wade, so dass diese stürzte und sich eine oberflächliche Schürfwunde am rechten Knie zuzog. Die Dame wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2100.- Euro. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell