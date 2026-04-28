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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Firmenwagen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (27.04.), 17.00 Uhr bis Dienstag (28.04.), 08.00 Uhr in einen VW Transporter eingestiegen.

Der Firmenwagen war in der angegebenen Zeit an der Staufenstraße, in Höhe der Hausnummer 42, geparkt. Die Täter haben die hintere rechte Scheibe des Wagens eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Kiste mit diversen Kleinmaterialien. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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