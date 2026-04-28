Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung auf Kita-Gelände

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (24.04.), 15.00 Uhr und Samstag (25.04.), 15.30 Uhr unbefugt Zutritt zum Außengelände einer Kindertagesstätte an der Straße Am Brandteich verschafft.

Die Unbekannten sind nach ersten Erkenntnissen über den dortigen Gitterzaun gestiegen und kamen so auf das Gelände. Dort zerstörten sie eine Außenspielküche für die Kinder. Außerdem wurden größere bunte Kunststoffbausteine über einen Zaun auf die hinter der Kita verlaufenden Bahngleise geworfen. Des Weiteren hinterließen die Unbekannten ihren Müll auf dem Gelände.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Wache in Lengerich zu wenden, Telefon 05481/9337-4515.

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