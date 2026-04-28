PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung auf Kita-Gelände

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (24.04.), 15.00 Uhr und Samstag (25.04.), 15.30 Uhr unbefugt Zutritt zum Außengelände einer Kindertagesstätte an der Straße Am Brandteich verschafft.

Die Unbekannten sind nach ersten Erkenntnissen über den dortigen Gitterzaun gestiegen und kamen so auf das Gelände. Dort zerstörten sie eine Außenspielküche für die Kinder. Außerdem wurden größere bunte Kunststoffbausteine über einen Zaun auf die hinter der Kita verlaufenden Bahngleise geworfen. Des Weiteren hinterließen die Unbekannten ihren Müll auf dem Gelände.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Wache in Lengerich zu wenden, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:15

    POL-ST: Lienen, Schwerpunktkontrollen Kradfahrer, Auf der Holperdorper Straße

    Lienen (ots) - Am vergangenen Sonntag (26.04.) hat die Kreispolizei Steinfurt eine Schwerpunktkontrolle auf der Holperdorper Straße durchgeführt. Austausch zwischen Kradfahrer und Polizisten Bei der Schwerpunktkontrolle waren Beamte vom Verkehrsdienst, aus dem Streifendienst, vom Verkehrsunfallteam und aus dem Bereich der Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizei ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:08

    POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, Laterne und Blumentöpfe beschädigt

    Mettingen (ots) - Am Samstagabend (25.04.) sind Anwohner der Westerkappelner Straße gegen 22.40 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto in Höhe der Hausnummer sieben gegen eine Straßenlaterne gefahren. Die Beleuchtung der Laterne wurde dadurch beschädigt. Des Weiteren fielen am Laternenpfahl angebrachte Blumentöpfe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren