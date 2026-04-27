Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Rennradfahrer stoßen zusammen und erleiden Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026, 15:00 Uhr) stießen zwei Rennradfahrer auf der Nordbahntrasse zusammen und erlitten Verletzungen. Ein 29-Jähriger war mit seinem Rennrad auf der Nordbahntrasse in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Eintrachstraße beabsichtigte er, zwei vor ihm Radfahrende zu überholen. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Rennrad die Trasse in entgegengesetzter Richtung. Nach ersten Erkenntnissen sah der 29-Jährige den ihm Entgegenkommenden zu spät. Beide Männer wichen auf den Gehweg aus, kollidierten dort jedoch miteinander. In der Folge stürzten sie mit ihren Rädern zu Boden und erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der 69-Jährige musste stationär behandelt werden.

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