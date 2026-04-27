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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Rennradfahrer stoßen zusammen und erleiden Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026, 15:00 Uhr) stießen zwei 
Rennradfahrer auf der Nordbahntrasse zusammen und erlitten 
Verletzungen. 

Ein 29-Jähriger war mit seinem Rennrad auf der Nordbahntrasse in 
Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Eintrachstraße beabsichtigte 
er, zwei vor ihm Radfahrende zu überholen. Zeitgleich fuhr ein 
69-Jähriger mit seinem Rennrad die Trasse in entgegengesetzter 
Richtung. 
Nach ersten Erkenntnissen sah der 29-Jährige den ihm 
Entgegenkommenden zu spät. Beide Männer wichen auf den Gehweg aus, 
kollidierten dort jedoch miteinander. In der Folge stürzten sie mit 
ihren Rädern zu Boden und erlitten Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der 69-Jährige 
musste stationär behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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