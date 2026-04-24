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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Bedrohung auf der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

Am 21.04.2026, gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem Aggressionsdelikt im 
Straßenverkehr auf der Berliner Straße. 

Ein 25-jähriger Autofahrer befand sich auf der Berliner Straße 
zwischen den Einmündungen Bachstraße und Brändströmstraße an einer 
roten Ampel, als er unvermittelt von einem danebenstehenden 
Rollerfahrer beleidigt und verbal bedroht wurde. Noch vor Eintreffen 
der Polizei entfernte sich der Zweiradfahrer vom Ereignisort. 

Der Tatverdächtige wird als männlich, bartlos und circa 55-60 Jahre 
alt beschrieben. Er soll zur Tatzeit Motorradbekleidung und einen 
Helm getragen haben. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem 
Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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