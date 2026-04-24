Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Bedrohung auf der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

Am 21.04.2026, gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem Aggressionsdelikt im Straßenverkehr auf der Berliner Straße. Ein 25-jähriger Autofahrer befand sich auf der Berliner Straße zwischen den Einmündungen Bachstraße und Brändströmstraße an einer roten Ampel, als er unvermittelt von einem danebenstehenden Rollerfahrer beleidigt und verbal bedroht wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Zweiradfahrer vom Ereignisort. Der Tatverdächtige wird als männlich, bartlos und circa 55-60 Jahre alt beschrieben. Er soll zur Tatzeit Motorradbekleidung und einen Helm getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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