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Polizei Wuppertal

POL-W: W 16-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wichlinghausen lebensgefährlich verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.04.2026, gegen 19:35 Uhr) kam es auf der Oststraße 
zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger 
E-Scooter-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. 

Der 16-Jährige war mit einem E-Scooter auf der Neanderstraße 
unterwegs. Als er in die Oststraße einfuhr, kollidierte er mit dem 
BMW einer 27-Jährigen, die auf der Oststraße in Richtung 
Wichlinghauser Markt fuhr. 
Trotz der sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte sie einen 
Zusammenstoß nicht verhindern.  

Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich Verletzten zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus. 
Die Pkw-Führerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort 
medizinisch versorgt. 

Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell ausgebildetes 
Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich voll 
gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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