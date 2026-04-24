Polizei Wuppertal

POL-W: W 16-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wichlinghausen lebensgefährlich verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.04.2026, gegen 19:35 Uhr) kam es auf der Oststraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Der 16-Jährige war mit einem E-Scooter auf der Neanderstraße unterwegs. Als er in die Oststraße einfuhr, kollidierte er mit dem BMW einer 27-Jährigen, die auf der Oststraße in Richtung Wichlinghauser Markt fuhr. Trotz der sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Pkw-Führerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich voll gesperrt.

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