Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 22.04.2026, gegen 20:35 Uhr, erlitt ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 18-Jährigen kam. Der 18-jährige Autofahrer fuhr die Augustastraße bergwärts und wollte auf Höhe der Ferdinand-Schrey-Straße der abknickenden Vorfahrt nach links folgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete der talwärts fahrende Pedelec-Fahrer die Vorfahrt wodurch es zur Kollision kam. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

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