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Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 22.04.2026, gegen 20:35 Uhr, erlitt ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer
schwere Verletzungen, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 
18-Jährigen kam.

Der 18-jährige Autofahrer fuhr die Augustastraße bergwärts und wollte
auf Höhe der Ferdinand-Schrey-Straße der abknickenden Vorfahrt nach 
links folgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete der
talwärts fahrende Pedelec-Fahrer die Vorfahrt wodurch es zur 
Kollision kam. 

Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und 
einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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