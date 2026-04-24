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Polizei Wuppertal

POL-W: W 11-jähriger Tretrollerfahrer kollidiert mit Auto

Wuppertal (ots)

Donnerstagmittag (23.04.2026, 14:40 Uhr) erlitt ein 11-Jähriger leichte Verletzungen, als er mit seinem Tretroller die Fahrbahn der Friedrich-Engels-Allee überquerte.

Der Junge fuhr mit seinem Tretroller in Höhe der Einmündung Völklinger Straße über die Fahrbahn der Friedrich-Engels-Allee. Dazu nutzte er die dortige Ampel. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte sie für Fußgänger Rot.

Zeitgleich fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Kia auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld. Beim Passieren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kind.

Der 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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