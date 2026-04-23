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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall auf der Nevigeser Straße - Kradfahrer schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 22.04.2026, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der Nevigeser Straße zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. 

Ein 90-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto (Fiat Punto) die Nevigeser 
Straße bergwärts und wollte nach links in die Egenstraße abbiegen. 
Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem talwärts 
fahrenden 23-jährigen Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt und einem 
örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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