Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 27.02.2026, 18:00 Uhr - Samstag, 28.02.2026, 09:20 Uhr

(kq)In Wiesbaden kam es am vergangenen Wochenende zu vier Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich am Freitag in der Straße "Am Birnbaum". Die Täter verschafften sich gegen 19:50 Uhr Zugang zum Gebäude, hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss flohen sie mit Diebesgut.

Zwischen Freitag und Samstag brachen Diebe in der Platter Straße das Schloss der Eingangstür eines Friseursalons auf, durchsuchten diesen und flohen mit Bargeld.

Am Samstag um 04:30 Uhr hebelten Einbrecher das Fenster eines Restaurants in der Moritzstraße auf, durchsuchten den Verkaufsraum und flohen mit Bargeld.

Der vierte Einbruch fand etwas später am Samstag in einer Autowaschanlage in der Straße "An der Schmelze" statt. Die Täter gelangten auf das Gelände, öffneten gewaltsam insgesamt fünf Waschautomaten und flohen mit einer unbekannten Anzahl an Waschmarken.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell