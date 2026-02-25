Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vor Polizeikontrolle geflüchtet +++ Brennender Sperrmüll +++ Zwei Personen mit Haftbefehl bei Verkehrskontrolle festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Vor Polizeikontrolle geflüchtet,

Mainz-Kastel, Elisabethenstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 00:50 Uhr

(ro)Am Mittwoch ist ein Autofahrer in Mainz-Kastel vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 00:50 Uhr fiel einer Streife des 2. Polizeireviers in der Elisabethenstraße aufgrund defekter Frontscheinwerfer ein weißer Smart mit WI-Kennzeichen (Stadt Wiesbaden) auf. Als die Beamten das Fahrzeug in der Straße "In der Witz" anhalten wollten, gab die Fahrerin oder der Fahrer Gas. Die Streife brach die Verfolgungsfahrt schließlich in den engen Straßen von Mainz-Kastel ab, als der Smart entgegengesetzt der Einbahnstraße die Frankfurter Straße befuhr, um weitere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr zu bringen. Kurze Zeit später fanden die Polizeikräfte den Smart verschlossen abgestellt in der Elisabethenstraße Ecke Carlowitzstraße auf und stellten das Fahrzeug sicher. Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise, insbesondere zur Fahrerin bzw. zum Fahrer sowie zur Fahrweise, nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Brennender Sperrmüll,

Wiesbaden, Karlstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 02:10 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter in der Karlstraße den vor einem Wohnhaus abgestellten Sperrmüll angezündet. Anwohner meldeten gegen 02:10 Uhr das Feuer, nachdem sie zunächst einen Knall wahrgenommen hatten. Der Brand wurde erst von Anwohnern und schließlich von der Feuerwehr gelöscht. Die Fassade des Hauses sowie ein dort geparktes Auto waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Inwieweit zwei wegrennende Jugendliche mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Zwei Personen mit Haftbefehl bei Verkehrskontrolle festgenommen, Wiesbaden, Rheingaustraße, Dienstag, 24.02.2026, 09:00 Uhr bis 11:45 Uhr

(ro)Im Laufe des Mittwochs führten Polizeikräfte des Regionalen Verkehrsdienstes sowie der Reviere der Wiesbadener Polizei und des Hessischen Präsidiums Einsatz eine gemeinsame stationäre Verkehrskontrolle auf der Rheingaustraße durch. Hierbei standen in beide Fahrtrichtungen fahrende Verkehrsteilnehmer im Fokus. Es wurden insgesamt 24 Fahrzeuge sowie 35 Personen kontrolliert und 29 Verstöße festgestellt. Darunter zählten hauptsächlich das nicht Anlegen eines Sicherheitsgurtes oder auch die fehlende Ladungssicherung. Um 11:45 Uhr stoppten die Beamten ein Fahrzeug, deren drei Insassen festgenommen und zum Polizeirevier gebracht wurden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizeikräfte mehrere Ampullen mit flüssigen Betäubungsmitteln sowie mehrere Tausend Euro Bargeld auf und beschlagnahmten dies. Der Fahrer des Wagens stand im Verdacht zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, bei ihm wurden über 200 Gramm Haschisch und Marihuana aufgefunden. Ihm wurde auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abgenommen, nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Seine beiden Mitfahrer hatten jeweils einen Haftbefehl offen, daher wurden sie entsprechend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

