POL-WI: Kompletträder gestohlen +++ Gestohlene Pedelecs festgestellt +++ Autoteile im Visier von Dieben +++ Falscher Handwerker +++ Einbruch +++ Kostenlose Fahrradcodierungen

1. Kompletträder gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Hüttenstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 17:00 Uhr - Donnerstag, 26.02.2026, 10:00 Uhr

(kq)Zwischen Mittwoch und Donnerstag suchten Diebe ein Autohaus in der Hüttenstraße auf und entwendeten mehrere Kompletträder. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das Außengelände und entwendeten in einem unbeobachteten Moment mehrere Kompletträder im Wert von rund 10.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Gestohlene Pedelecs in Transporter festgestellt, Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 00:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch wurden mehrere gestohlene Pedelecs in einem Transporter festgestellt. Ein Zeuge meldete der Polizei einen VW-Transporter, dessen Beladung nicht ordnungsgemäß gesichert erschien. Eine anschließende Kontrolle des Transporters und seiner fünf Insassen durch Polizeikräfte, führte zum Auffinden und Sicherstellen von insgesamt fünf Pedelecs. Eine Überprüfung der Räder ergab, dass vier bereits als gestohlen gemeldet waren. Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 47 Jahren wurden festgenommen und müssen sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Autoteile im Visier von Dieben,

Wiesbaden-Biebrich, Mittwoch, 25.02.2026, 18:00 Uhr - Donnerstag, 26.02.2026, 19:30 Uhr

(kq)Zwischen Mittwoch und Donnerstag schlugen Autoteilediebe in Wiesbaden-Biebrich zu. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 19:30 Uhr, suchten die Diebe Fahrzeuge im Bereich Erich-Ollenhauer-Straße und Gaugasse auf. Die Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Außenspiegelgläser von insgesamt zwei Autos der Marke Audi. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Falscher Handwerker,

Wiesbaden-Südost, Wielandstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 12:00 Uhr - 12:30 Uhr

(kq)Am Mittwochmittag wurde eine Seniorin in der Wielandstraße Opfer von einem falschen Handwerker. Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr sprach der unbekannte Mann die Rentnerin an ihrer Wohnungstür an und gab an, dass er Handwerker sei und beauftragt wurde, nach der Küche zu sehen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Mann Zugang zur Wohnung der Frau und ließ die Eingangstür für seinen Komplizen offen. Während die Wiesbadenerin geschickt abgelenkt wurde, betrat der zweite Unbekannte unbemerkt die Wohnung, durchsuchte diese und Beiden gelang anschließend die Flucht mit Goldschmuck, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war. Einer der Täter wird als männlich, 50 Jahre alt, "osteuropäisch aussehend" beschrieben. Getragen habe er einen dunklen Handwerker-Anzug mit weißer Aufschrift und dunkle Handschuhe.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Nordost, Philippsbergstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 17:30 Uhr - 18:15 Uhr

(kq)Am Mittwochabend kam es zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Philippsbergstraße. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gebäude und hebelten die Wohnungseingangstür auf. Nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten, flüchteten sie mit Diebesgut. Durch die Einbruchshandlung entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Kostenlose Fahrradcodierungen, Wiesbaden,

Mit Beginn der Fahrradsaison 2026 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte folgendem Link:

https://www.polizei.hessen.de/praevention/beratung-hilfe-und-unterstuetzung/sicher-im-urlaub/auf-der-reise/mit-dem-fahrrad/fahrradcodierungen

Bei der Codierung gravieren die Beamten und Beamtinnen eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält.

Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

