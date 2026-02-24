Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Festnahme nach Hausfriedensbruch

Wiesbaden (ots)

1. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Schierstein, Christian-Morgenstern-Straße, Montag, 23.02.2026, 11:00 Uhr - 15:00 Uhr

(kq)Im Laufe des Montags kam es in Wiesbaden-Schierstein zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Christian-Morgenstern-Straße. Einbrecher hebelten zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss flohen sie mit Diebesgut.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Festnahme nach Hausfriedensbruch,

Wiesbaden-Nordost, Weinbergstraße, Montag, 23.02.2026, 09:30 Uhr - 11:50 Uhr

(kq)Am Montagvormittag kam es in Wiesbaden zu einem Polizeieinsatz wegen Hausfriedensbruchs. Gegen 09:30 Uhr wurde die Polizei in die Weinbergstraße gerufen, nachdem ein zunächst unbekannter Mann unbefugt in ein Wohnhaus eingedrungen war. Dort konnte er durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden. Im Verlauf der Festnahme griff der 42-Jährige die Beamten an und leistete erheblichen Widerstand. Es kam unter anderem zum Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes (Taser). Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Der 42-Jährige wurde im Anschluss an die Festnahme medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden leicht verletzt und konnten ihren Dienst weiterhin versehen. Der Mann muss sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten.

