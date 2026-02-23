Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahmen nach Beschädigung von Wahlplakaten +++ Einbrüche +++ Wahlplakate beschädigt +++ Falsche Handwerker +++ Zigarettenautomat gesprengt

Wiesbaden (ots)

1. Festnahmen nach Beschädigung von Wahlplakaten, Wiesbaden-Westend, Bismarckring, Sonntag, 22.02.2026, 04:50 Uhr

(kq)In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es am Bismarckring nach mehreren Sachbeschädigungen von Wahlplakaten zu drei Festnahmen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 24, 24 und 27 Jahren konnten gegen 04:50 Uhr durch Zeugen beobachtet werden, wie sie Wahlplakate beschädigten. Das Trio wurde daraufhin kurzerhand durch Polizeikräfte festgenommen und muss sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 20.02.2026, 15:00 Uhr - Sonntag, 22.02.2026, 20:40 Uhr

(kq)In Wiesbaden kam es am vergangenen Wochenende zu vier Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Freitag und Samstag in der Wilhelmstraße. Die Täter warfen mit einem Gullideckel die Scheibe eines Geschäfts ein und durchsuchten den Verkaufsraum. Im Anschluss flohen sie mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Ebenfalls zwischen Freitag und Samstag hebelten Diebe in der Herderstraße die Terassentür eines Mehrfamilienhauses auf, durchsuchten die Räume und flohen ohne Diebesgut.

Am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr öffneten Einbrecher gewaltsam die Wohnungstür eines Wohnhauses in der Blücherstraße, durchsuchten die Räume und flohen mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Der vierte Einbruch fand etwas später am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Haubach-Straße statt. Die Täter gelangten in die Wohnung, durchsuchten diese und flohen mit Schmuck und Bargeld.

Die Polizei Wiesbaden bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Wahlplakate beschädigt,

Wiesbaden-Südost, Mainzer Straße, Samstag, 21.02.2026, 22:55 Uhr

(kq)Am Sonntagabend wurden in Wiesbaden mehrere Wahlplakate beschädigt. Gegen 22:55 Uhr wurden in der Mainzer Straße durch Passanten mehrere beschädigte Wahlplakate festgestellt.

Die Polizei Wiesbaden bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Falsche Handwerker,

Wiesbaden-Kastel, Am Königsfloß, Freitag, 20.02.2026, 10:10 Uhr

(kq)Am Freitagmorgen wurde eine Seniorin in der Straße "Am Königsfloß" Opfer von einem falschen Handwerker. Gegen 10:10 Uhr sprach der unbekannte Mann die Rentnerin an ihrer Wohnungstür an und gab an, dass er Handwerker sei und beauftragt wurde, nach den Rauchmeldern zu schauen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Mann Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt abgelenkt wurde, indem sie dem Unbekannten ein Glas Wasser holen sollte, schaute sich dieser in der Wohnung nach Wertgegenständen um. Mit Goldschmuck gelang dem Dieb anschließend die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war. Der Täter wird als männlich, 50 Jahre alt, circa 170 cm groß und mit einer kräftigen Statur beschrieben. Getragen habe er eine blaue Arbeitshose und eine Kopfbedeckung.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei Wiesbaden bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Zigarettenautomat gesprengt,

Wiesbaden-Bierstadt, Hofmannstraße, Montag, 23.02.2026, 04:40 Uhr

(kq)Unbekannte haben in den frühen Montagmorgenstunden einen Zigarettenautomaten in Wiesbaden-Bierstadt gesprengt. Gegen 04:40 Uhr hatten Unbekannte den Zigarettenautomaten in der Hofmannstraße durch eine Explosion geöffnet. Ob die Täter auch Zigaretten und Bargeld an sich genommen haben, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten, ist bislang unklar.

Die Polizei Wiesbaden bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell