Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche +++ Fahrzeuge gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche,

Wiesbaden, Mittwoch, 18.02.2026, 23:20 Uhr bis Donnerstag, 19.02.2026, 22:20 Uhr

(kq)In Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen zu drei Einbrüchen.

Ein Einbruch ereignete sich am Mittwoch gegen 23:20 Uhr in der Wiesbadener Straße. Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster im Hinterhof eines Gewerbeobjekts auf, durchsuchten die Räume und packten mehrere Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro in eine mitgeführte Tasche. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Aktivitäten der Diebe und verschreckte sie, sodass die Täter fluchtartig das Objekt ohne Diebesgut verließen. Der erste Täter wurde als kräftig beschrieben und trug eine Helle Mütze, eine weiße Malerhose sowie eine dunkle Jacke. Sein Komplize war in schwarz gekleidet.

Bei einer weiteren Tat am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 17:30 Uhr in der Wiesbadener Straße, öffneten Diebe gewaltsam die Terassentür eines Einfamilienhauses, durchsuchten die Räume und flohen mit Diebesgut.

In der Anne-Frank-Straße stiegen Einbrecher am Donnerstag zwischen 18:10 Uhr und 22:20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Sie hebelten die Balkontür eines Wohnhauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen mit Goldschmuck und Bargeld.

Die Polizei Wiesbaden bittet um sachdienliche Hinweise. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Fahrzeuge gestohlen,

Wiesbaden, Montag, 16.02.2026, 16:00 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 01:40 Uhr

(kq)In Wiesbaden wurden im Laufe dieser Woche drei Fahrzeuge gestohlen.

Zwei Fahrzeuge wurden zwischen Montag und Dienstag in der Rheingaustraße entwendet. Die beiden weißen Peugeot Kleinbusse standen auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 79. Als der Besitzer am Dienstag 08:00 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, waren die Autos verschwunden.

Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Nacht zum Freitag in der Martinstraße entwendet. Der schwarze Porsche Macan mit den amtlichen Kennzeichen WI-HE 145 wurde im Bereich der Hausnummer 11 abgestellt. Als der Besitzer Freitag um 01:40 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden.

Die Polizei Wiesbaden bittet um sachdienliche Hinweise. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell