POL-WI: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung +++ Festnahmen nach Beschädigung von Wahlplakaten +++ Einbrüche +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

1. Täterfestnahme nach Sachbeschädigung, Wiesbaden-Gräselberg, Klagenfurter Ring, Dienstag, 17.02.2026, 00:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag kam es am Gräselberg nach mehreren Sachbeschädigungen zu einer Festnahme. Der 30-jährige Wiesbadener wurde gegen 00:50 Uhr von Zeugen dabei erwischt, wie er mehrere Fahrzeuge am Klagenfurter Ring beschädigte und in Richtung Wörther-See-Straße floh. Entsandte Polizeikräfte konnten den Mann dort feststellen und festnehmen. In seinem mitgeführten Rucksack konnten Kennzeichenschilder aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 30-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Festnahmen nach Beschädigung von Wahlplakaten, Wiesbaden, Bismarckring, Samstag, 14.02.2026, 01:30 Uhr - 01:40 Uhr

(kq)In der Nacht zum Samstag kam es am Bismarckring nach mehreren Sachbeschädigungen von Wahlplakaten zu drei Festnahmen. Die drei 20 - 23-Jährigen Tatverdächtigen konnten durch Polizeikräfte erwischt werden, wie sie Wahlplakate beschädigten. Die Drei wurden daraufhin kurzerhand festgenommen und müssen sich nun mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Einbrüche,

Wiesbaden, Samstag, 14.02.2026, 16:00 Uhr - Montag, 16.02.2026, 20:00 Uhr

(kq)In Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen zu vier Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Samstag und Montag in der Daimlerstraße. Die Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster einer dort befindlichen Apotheke, durchsuchten die Räume und flohen mit Diebesgut.

Der zweite Einbruch ereignete sich am Montag um etwa 00:00 Uhr in der Straße "Am Ostring". Die Diebe öffneten die Eingangstür gewaltsam, durchsuchten die Räume und flohen mit einem Tresor.

Der dritte Einbruch fand etwas später am Montag zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr in der Straße "Auf der Ahl" statt. Unbekannte versuchten zunächst erfolglos die Eingangstür und ein Fenster, welches sie mit einer Leiter erreichten, aufzuhebeln. Als dies misslang hebelten sie die Terassentür auf, drangen in das Wohnhaus ein und entwendeten einen Tresor.

Der vierte Einbruch fand noch später am Montag zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Johannes-Goßner-Straße statt. Die Täter kletterten auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses, hebelten die Tür auf, durchsuchten die Räume und flohen mit Diebesgut.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Köpenicker Straße, Montag, 16.02.2026, 08:00 Uhr

(kq)Am Montagmorgen wurde in der Köpenicker Straße ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten den Automaten gewaltsam geöffnet und hieraus Zigaretten und Bargeld entwendet. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Stau auf der BAB 3, Anschlussstelle Wiesbaden in Fahrtrichtung Niedernhausen, Dienstag, 17.02.2026, 07:30 Uhr

(kq)Am Dienstagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der BAB 3 zwischen Medenbach und Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall mit sieben PKW und drei leicht verletzten Insassen. Das erste Fahrzeug in der Reihe musste auf der linken Spur verkehrsbedingt bremsen und es kam zu einer Kette von Auffahrunfällen mit insgesamt sieben Autos. Fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und insgesamt drei Insassen wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt und auch entlassen. Aufgrund des Unfallgeschehens wurden die linke und mittlere Spur für etwa drei Stunden gesperrt. Es kam zu einem Stau von mehreren Kilometern. Die Unfallstelle wurde um 10:30 Uhr wieder freigegeben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

