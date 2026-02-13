Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff auf Stadtpolizisten +++ Wahlplakate beschädigt +++ Auto gestohlen +++ Scheinwerfer entwendet +++ Einbrüche +++ Verkehrsunfall

Wiesbaden (ots)

1. Angriff auf Stadtpolizisten,

Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 15:20 Uhr

(kq) Am Donnerstagnachmittag wurden im Wiesbadener Westend zwei Stadtpolizisten angegriffen. In der Hellmundstraße fielen den Einsatzkräften der Stadtpolizei ein 47-jähriger Wiesbadener auf, der sich zunehmend aggressiv gegenüber Passanten verhielt. Als die Polizisten sich dem Mann näherten, reagierte dieser mit körperlicher Gewalt und schlug nach den Einsatzkräften. In der Folge wurde der Mann festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Es wurde keiner der Polizisten bei dem Vorfall verletzt.

2. Wahlplakate beschädigt,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 20:30 Uhr

(kq)Am Donnerstagabend wurden im Wiesbadener Rheingauviertel mehrere Wahlplakate beschädigt. Gegen 20:30 Uhr war eine dreiköpfige Personengruppe in der Hollerbornstraße unterwegs. Aus der Ferne konnte ein Zeuge beobachten, wie aus der Gruppe heraus mehrere Wahlplakate beschädigt wurden. Die Gruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Täter wurden beschrieben als männlich, circa 16-21 Jahre alt, schlank, "mitteleuropäisches" Erscheinungsbild und trugen dunkle Wollmützen und Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Auto gestohlen,

Wiesbaden-Südost, Salzbachstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 14:40 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 14:40 Uhr im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofes ein PKW gestohlen. Der blaue Skoda Fabia mit den amtlichen Kennzeichen "SWA-AD 999" wurde am Donnerstag in der Salzbachstraße abgestellt. Als der Besitzer wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Der Dieb konnte anhand der Aufzeichnungen der Videoschutzanlage beschrieben werden als männlich, schmal und mit einem drei-Tage-Bart. Er trug eine grüne Wollmütze, einen grünen Kapuzenpullover, darüber ein weißes Tanktop mit blauer Nike Aufschrift, kurze dunkle Hose, darunter eine blaue Jogginghose, grüne Wollstrümpfe und weiße Sportschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Scheinwerfer entwendet,

Wiesbaden-Südost, Augustastraße, Donnerstag, 12.02.2026. 19:30 Uhr

(kq)Fahrzeugteile eines hochwertigen Porsche hatten Unbekannte am Donnerstagabend in Wiesbaden im Visier. Gegen 19:30 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Wohnhauses in der Augustastraße. Sie demontierten die Scheinwerfer eines dort abgestellten Porsche und ergriffen mit der Beute die Flucht. Durch die Vorgehensweise der Täter entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrüche,

Wiesbaden-Mitte, Donnerstag, 12.02.2026

(lr) Am Donnerstag kam es in Wiesbaden-Mitte zu zwei Einbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in einer Shisha-Bar. Ein Einbrecher öffnete auf unbekannte Weise gegen 05:00 Uhr die Eingangstür der Bar in der Straße "Michelsberg". Anschließend entwendete er das noch vor Ort liegende Wechselgeld. Durch eine Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Der Täter ist ungefähr 170-180 cm groß und hat eine muskulöse, aber dennoch leicht dickliche Statur. Er hat kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Winterjacke, kombiniert mit einer langen, dunkelblauen Jeanshose. Zudem wurde am Donnerstagnachmittag in der Platter Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr Zugang, hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck, Kleidung und Parfüm in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Verkehrsunfall,

Wiesbaden, BAB 3, Anschlussstelle Niedernhausen, Freitag, 13.02.2026, 10:55 Uhr

(kq)Am Freitagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A 3. Auf Höhe der Anschlussstelle Niedernhausen in Fahrtrichtung Wiesbaden ereignete sich auf der linken Spur ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In der Folge wurde eine Person leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Wiesbaden verbracht. Der Verkehr staute sich zeitweise mehrere Kilometer. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war um 13:00 Uhr wieder komplett frei.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell