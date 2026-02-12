Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einsatzkräfte verletzt +++ Einbruch verhindert +++ Stationäre Verkehrskontrollen +++ Kontrollen zur Überwachung des Überholverbotes für Lastkraftwagen über 3,5t auf der BAB 3

Wiesbaden (ots)

1. Einsatzkräfte verletzt,

Wiesbaden-Westend, Bertramstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 01:50 Uhr - 02:10 Uhr,

(kq)In der Nacht zum Donnerstag wurden im Wiesbadener Westend zwei Einsatzkräfte verletzt. Gegen 01:50 Uhr gab ein 30-jähriger Wiesbadener an, in der Bertramstraße aufgrund einer Verletzung medizinische Hilfe zu benötigen. Während der medizinischen Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv. Er beleidigte die Rettungskräfte, trat um sich und verletzte dabei eine Rettungssanitäterin leicht. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 30-Jährige, beschädigte angrenzend parkende Fahrzeuge und flüchtete in Richtung Dotzheimer Straße. Im Rahmen der anschließenden Festnahme durch Polizeikräfte leistete er Widerstand und verletzte hierbei einen Polizeibeamten leicht. Der Wiesbadener wurde in Polizeigewahrsam genommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sowohl die Rettungssanitäterin als auch der Polizeibeamte bleiben weiterhin dienstfähig.

2. Einbruch verhindert,

Wiesbaden-Südost, Biebricher Allee, Mittwoch, 11.02.2026, 17:20 Uhr,

(kq)Am späten Mittwochnachmittag versuchte ein Unbekannter in Wiesbaden in ein Wohnhaus einzubrechen, was der Hausbewohner jedoch verhinderte. Der Einbrecher verschaffte sich in der Biebricher Allee über einen Maschendrahtzaun auf der rückwärtigen Gebäudeseite Zugang zum Grundstück und begab sich zur Terrassentür des Wohnhauses. Dort wirkte er gegen 17:20 Uhr mit Gewalt auf die Tür ein und verursachte Krach. Dadurch wurde der Hausbewohner auf die Machenschaften des Einbrechers aufmerksam und verschreckte diesen in die Flucht. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Einbrecher wurde als 50-55 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, mit grauen Haaren, Schnauzer und einer dunklen Lederjacke, dunkelblauen Jeans und einem circa 150 cm langen Stock beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Stationäre Verkehrskontrollen,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Mittwoch, 12.02.2026, 08:00 Uhr - 16:00 Uhr,

(kq)Im Laufe des Mittwochs führten Polizeikräfte des Regionalen Verkehrsdienstes der Wiesbadener Polizei und des Hessischen Präsidiums Einsatz eine gemeinsame stationäre Verkehrskontrolle auf der Rheingaustraße durch. Hierbei standen in beide Fahrtrichtungen fahrende Verkehrsteilnehmer zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr im Fokus. Es wurden insgesamt 55 Fahrzeuge sowie 72 Personen kontrolliert und 41 Verstöße festgestellt. Darunter zählten unter anderem das nicht Anlegen eines Sicherheitsgurtes oder auch die Nutzung eines Mobilgerätes während der Fahrt. Zudem wurden sechs Strafanzeigen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gefertigt. Bei zwei Autofahrern verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Beide Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Marihuana. Des Weiteren wurde in einem Fahrzeug Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

4. Kontrollen zur Überwachung des Überholverbotes für Lastkraftwagen über 3,5t auf der BAB 3, Wiesbaden, BAB 3, Parkplatz Theißtal West, Mittwoch, 12.02.2026, 09:00 Uhr - 15:00 Uhr,

(kq)Am Mittwoch führten Polizeikräfte stationäre Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 3 auf Höhe des Parkplatzes Theißtal West durch. Hierbei standen nach Frankfurt fahrende Verkehrsteilnehmer zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr im Fokus. Insgesamt kam es zu 142 Verstößen gegen das Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5t. Im Rahmen der zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen konnten insgesamt 369 Verstöße, davon 108 im Bußgeldbereich, festgestellt werden. Zwei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Das schnellste Fahrzeug wurde bei zulässigen 100km/h mit 142 km/h gemessen.

