POL-WI: Falsche Handwerker +++ Falsche Bankmitarbeiter +++ Trickdiebin bestiehlt Seniorin

1. Falsche Handwerker,

Wiesbaden-Südost, Theodorenstraße, Montag, 09.02.2026, 13:10 Uhr

(kq)Am Montagnachmittag wurde eine Seniorin in der Wiesbadener Theodorenstraße Opfer von falschen Handwerkern. Gegen 13:10 Uhr sprach der unbekannte Mann die Rentnerin an ihrer Wohnungstür an und gab an, dass er Handwerker sei und beauftragt wurde, nach einer defekten Wasserleitung zu schauen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der unbekannte Mann Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt abgelenkt wurde, konnte ein Komplize unbemerkt die Wohnung betreten und diese nach Wertgegenständen durchsuchen. Mit Bargeld und Schmuck gelang den Unbekannten anschließend die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war. Ein Täter wird als männlich, 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit einer kräftigen Statur und kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er ein dunkelblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans. Sein Begleiter wurde beschrieben als männlich, 35 - 40 Jahre alt, mit einer dünnen Statur und kurzen, lichten Haaren. Er sei mit einer gelben Weste bekleidet gewesen. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Falsche Bankmitarbeiter

Wiesbaden, Montag, 09.02.2026, 15:40 Uhr - 17:30 Uhr

(kq)Am Montagnachmittag meldeten sich Telefonbetrüger bei einem Wiesbadener Pärchen und erbeuteten mit der Masche des falschen Bankmitarbeiters Bargeld. Das Pärchen erhielt einen vermeintlichen Anruf eines Mitarbeiters der örtlichen Bank. In diesem Telefonat wurde ihnen dann die Lügengeschichte vorgegaukelt, dass es zu Abbuchungsversuchen von ihrem Bankkonto aus dem Ausland gekommen sei. Um diese zu stornieren wurde das Pärchen angeleitet, Zugang zu ihrem Bankkonto zu gewähren. Anhand dessen gelang es den Betrügern mehrere Tausend Euro abzubuchen. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach der PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen.

Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Trickdiebin bestiehlt Seniorin,

Wiesbaden-Nordost, Hildastraße, Montag, 09.02.2026, 11:45 Uhr

(kq)Am Montagmittag kam es in der Hildastraße in Wiesbaden-Nordost zu einem Trickdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterin sprach gegen 11:45 Uhr eine ältere Dame unter dem Vorwand an, ihr eine Halskette verkaufen zu wollen. Im weiteren Verlauf legte die Frau der Rentnerin die Kette um den Hals. Als die Geschädigte dies ablehnte, nahm die Täterin die Kette wieder ab. Dabei entwendete sie unbemerkt die Halskette der Rentnerin und flüchtete anschließend mit einem silbernen Kleinwagen mit einem polnischen Kennzeichen. Die Trickdiebin wurde als 60 Jahre alt, circa 160 cm groß, mit grauen schulterlangen Haaren, einem "osteuropäischen" Erscheinungsbild und einem geblümten Mantel beschrieben. Ihr Begleiter wurde beschrieben als männlich, mit "osteuropäischem" Phänotyp, dunkelblonden Haaren und Schnurrbart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

