POL-WI: "Nachts im Präsidium": Polizei öffnet die Türen für den Nachwuchs

(nm)Am Donnerstagabend, den 29.01.2026 gewährte das Polizeipräsidium Westhessen im Rahmen der Veranstaltung "Nachts im Präsidium" rund 50 interessierten jungen Menschen Einblicke in den Berufsalltag der Polizei. Ziel der Veranstaltung war es, Transparenz zu schaffen und über die vielfältigen Aufgaben sowie beruflichen Möglichkeiten zu informieren.

Die Teilnehmenden erhielten authentische Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche und nutzten die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Polizeibeschäftigten. Die Kolleginnen und Kollegen stellten ihre jeweiligen Aufgabenfelder anschaulich vor und berichteten aus ihrem beruflichen Alltag. Dabei standen sie den Teilnehmenden für Fragen zur Verfügung und gaben offene und ehrliche Einblicke in Chancen, Anforderungen und persönliche Erfahrungen im Polizeiberuf.

Die Veranstaltung ist Bestandteil der Nachwuchsgewinnung und soll frühzeitig Interesse an einem Polizeiberuf wecken.

