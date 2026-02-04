Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeug gestohlen +++ Körperverletzung in Bäckerei

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeug gestohlen,

Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, Samstag, 31.01.2026, 18:05 Uhr - Dienstag, 03.02.2026, 17:00 Uhr

(kq) Im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagnachmittag ist in Dotzheim ein PKW gestohlen worden. Der weiße Toyota RAV4 mit den amtlichen Kennzeichen "WI-TV 115" wurde am Samstag gegen 18:00 Uhr im Bereich der Hans-Böckler-Straße 82 abgestellt. Als der Besitzer am Dienstag gegen 17:00 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Körperverletzung in Bäckerei,

Wiesbaden-Westend, Blücherstraße, Dienstag, 03.02.2026, 14:45 Uhr

(kq)Am Dienstagnachmittag wurde einem 60-jährigen Mann in Westend bei seinem Besuch in einer Bäckerei das Gesicht zerkratzt. Gegen 14:50 Uhr betrat der Mann die Bäckerei in der Blücherstraße und konnte beobachten, wie eine unbekannte weibliche Person Backwaren aus der Ladentheke entnahm und ohne zu bezahlen die Bäckerei verlassen wollte. Als der 60-jährige die Frau aufhalten wollte zerkratzte diese das Gesicht des Mannes und floh in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und es wird gefahndet nach einer etwa 30- bis 35-jährigen Tatverdächtigen. Sie wurde beschrieben als "sudosteuropäisch" aussehend, circa 170 cm groß mit dunklen zum Zopf gebundenen Haaren. Getragen habe sie einen dunklen, langen Mantel mit dunklen, glänzenden Schuhen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell