Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff auf Polizeibeamten +++ Räuberischer Diebstahl im Einkaufsladen +++ Versuchter Auto Diebstahl

Wiesbaden (ots)

1. Angriff auf Polizeibeamten,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Montag, 02.02.2026, 22:08 Uhr

(kq)Montagnacht sorgte ein 40-Jähriger für einen Polizeieinsatz in Wiesbaden. Die Polizei wurde gegen 22:00 Uhr wegen einer im Treppenhaus herumschreienden Person zu einem Mehrfamilienhaus in der Biebricher Allee gerufen. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und schlug um sich. Er wurde durch die Polizeibeamten festgenommen und sollte einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt werden. Beim Verbringen des Mannes in einen Rettungswagen, biss dieser einem Polizeibeamten in das Bein und verletzte diesen. Der Kollege war weiterhin dienstfähig. Der Mann wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Räuberischer Diebstahl im Einkaufsladen, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Montag, 02.02.2026, 15:05 Uhr

(kq)Am Montagnachmittag hat sich in einem Einkaufsladen in Wiesbaden ein räuberischer Diebstahl ereignet. Der 20-Jährige Mann betrat gegen 15:05 Uhr das Geschäft in der Äppelallee. Er ging zu einem Warenregal, entnahm mehrere Flaschen Alkohol und passierte den Kassenbereich, ohne für die Ware zahlen zu wollen. Der Ladendetektiv bemerkte dies und sprach den Dieb im Eingangsbereich des Ladens an. Der Täter griff den Ladendetektiv an und schlug und trat auf ihn ein. Anschließend wurde der Dieb durch zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Versuchter Auto Diebstahl,

Wiesbaden-Naurod, Kleiberweg, Montag, 02.02.2026, 02:53 Uhr

(kq)In den frühen Montagmorgenstunden haben Unbekannte in Naurod versucht ein hochwertigen PKW zu stehlen. Die Diebe machten sich am Samstag um 02:53 Uhr im Kleiberweg an einem weißen Porsche Macan mit den amtlichen Kennzeichen "WI-ES 20" zu schaffen, wurden jedoch von der Alarmanlage des Fahrzeugs verschreckt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ein wachsamer Zeuge konnte die Täter als männlich, circa 180 cm groß, schlanker Statur, dunkel gekleidet mit Kapuze über dem Kopf beschreiben. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell