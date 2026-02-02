POL-WI: Randalierer greift Polizeibeamte an +++ Hochwertiges Auto gestohlen +++ Personengruppe schlägt zu +++ Auf Gasflaschen abgesehen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Randalierer greift Polizeibeamte an

Wiesbaden, Mainzer Straße, Sonntag, 01.02.2026, 17:16 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag sorgte ein 30-Jähriger für einen Polizeieinsatz in Wiesbaden. Die Polizei wurde gegen 17:16 Uhr wegen einer randalierenden Person in die Mainzer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Polizisten ging der Wiesbadener auf sie los und schlug auf diese ein. Dabei traf er einen Polizisten zwei Mal im Gesicht und verletzte diesen so leicht. Der Randalierer wurde daraufhin festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei dem Ausstieg aus dem Auto trat der Randalierer mehrfach gegen das Bein eines weiteren Polizisten und beleidigte diesen. Der Polizist wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide verletzte Kollegen waren jedoch weiterhin dienstfähig. Am Folgetag wurde der Wiesbadener aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Hochwertiges Auto gestohlen,

Wiesbaden, Karl-Boos-Straße, Donnerstag, 29.01.2026, 12:00 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 10:30 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Samstagmorgen ist der Karl-Boos-Straße ein hochwertiger PKW gestohlen worden. Der graue Porsche Macan mit den amtlichen Kennzeichen "WI-AQ 824" ist am Donnerstag gegen 12:00 Uhr im Bereich der Hausnummer 6 abgestellt worden. Als der Fahrer am Samstag gegen 10:30 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass der Wagen nicht abgeschleppt worden war und somit von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Personengruppe schlägt zu,

Wiesbaden, Untere Matthias-Claudius-Straße, Samstag, 31.01.2026, 19:25 Uhr

(kq)Am Samstag um 19:25 Uhr griff eine unbekannte dreiköpfige Personengruppe einen Mann in der Unteren Matthias-Claudius-Straße an. Der Mann wurde von den Unbekannten angesprochen und von einer Person aus der Gruppe in den Schwitzkasten genommen und durch die restlichen geschlagen. Als der Mann zu Boden ging, trat die Gruppe auf ihn ein und sie entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Der erste Täter wird als männlich, dunkelhäutig, 20 - 25 Jahre alt mit schwarzen Haaren beschrieben und trug eine Jogginghose. Der zweite Täter wird auch als männlich mit südländischem Phänotyp, 20 - 25 Jahre, schwarzen langen Haaren zum Zopf gebunden beschrieben und trug auch eine Jogginghose. Der dritte Täter ist ebenfalls männlich mit "südländischem" Phänotyp, 25 - 30 Jahre alt, Vollbart, schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Auf Gasflaschen abgesehen,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Donnerstag, 29.01.2026, 19:00 Uhr - Freitag, 30.01.2026, 07:00 Uhr

(kq)Unbekannte hebelten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein mit einem Schloss gesicherten Container auf und entwendeten Gasflaschen. Die Täter gelangen in der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, auf das Gelände des Marktes in der Hagenauer Straße, hebelten an einem Container das Schloss auf und entwendeten 16 Gasflaschen im Wert von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

