Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Schlägerei auf Bahnhofsplatz +++ In Einkaufszentrum zugeschlagen +++ Schaufensterscheibe zerstört +++ Trickbetrüger machen Beute +++

Wiesbaden (ots)

1. Schlägerei auf Bahnhofsplatz,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 28.01.2026, 17:10 Uhr

(wie) Auf dem Wiesbadener Bahnhofsplatz ist es am Mittwochnachmittag zu einer Schlägerei gekommen. Gegen 17:10 Uhr trafen dort eine 24-Jährige und ein 54-Jähriger aufeinander. Beide haben bereits seit längerem Streit wegen eines gestohlenen Mobiltelefons. Daher wurde aus dem Zusammentreffen schnell eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch ein Begleiter der Frau beteiligt gewesen sein soll. Hierbei wurde auch ein noch im Kinderwagen sitzendes Kind der 24-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen. Die Erwachsenen schlugen und traten aufeinander ein, auch der Gurt einer Tasche soll dabei zum Einsatz gekommen sein. Das Kind und die Mutter wurden leicht verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei kam es zudem zu massiven gegenseitigen Beleidigungen. Die Beamten trennten die Streitenden und leiteten Strafverfahren ein. Das Tatgeschehen wurde von der Videoschutzanlege aufgezeichnet, dessen Aufnahmen nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet werden.

Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 Hinweise entgegen.

2. In Einkaufszentrum zugeschlagen,

Wiesbaden, Kirchgasse/Luisenstraße, Mittwoch, 28.01.2026, 20:20 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Unbekannter in einem Einkaufszentrum in der Wiesbadener Innenstadt zugeschlagen. Ein 28-Jähriger war gegen 20:20 Uhr in dem Zentrum an der Kirchgasse/Luisenstraße unterwegs, als ihm ein Jugendlicher auf den Kopf spuckte. Als er den Spucker zur Rede stellte, stieß dieser mit seinem Kopf nach vorne und verpasste dem 28-Jährigen so gezielt eine kräftige Kopfnuss. Hierdurch wurde der Mann erheblich verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der Täter floh in unbekannte Richtung und konnte von den Polizeistreifen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er soll 13 bis 15 Jahre alt, circa 170 cm groß gewesen sein und südländisch ausgesehen haben. Zudem wurde er mit normaler Statur, lockigen Haaren und sportlicher Kleidung beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

3. Schaufensterscheibe zerstört,

Wiesbaden, Moritzstraße, Mittwoch, 28.01.2026, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Vandale ein Schaufenster in der Innenstadt von Wiesbaden zerstört. Der Täter näherte sich gegen 03:00 Uhr dem Tabakgeschäft in der Moritzstraße und warf zweimal gezielt einen Stein gegen die Scheibe des Schaufensters. Der Schaden wird auf mindestens 700 EUR geschätzt. Anhand einer Videoüberwachung konnte der Vandale als 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß und mit einer dunklen Kapuzenjacke sowie heller langer Hose bekleidet beschrieben werden. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

4. Trickbetrüger machen Beute,

Wiesbaden-Nordost, Eberleinstraße, Mittwoch, 28.01.2026, 13:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag haben Trickbetrüger mit der Wasserschadenmasche Beute in Wiesbaden gemacht. Ein Unbekannter klingelte gegen 13:30 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin in der Eberleinstraße. Unter dem Vorwand, er müsse wegen eines Wasserschadens im Keller in die Wohnung, verschaffte er sich Zutritt in die Vier Wände der Dame Während er die Frau in der Küche ablenkte, betrat ein zweiter Täter die Wohnung und durchsuchte die anderen Räumlichkeiten. Hierbei entwendete der Unbekannte Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Der ablenkende Täter verließ schließlich auch wieder Wohnung. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, waren die Diebe bereits von dannen gezogen. Beschrieben wurde der erste Betrüger als circa 40 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, normal gebaut, bartlos und dunkelhaarig mit dunklen "stechenden" Augen. Er war mit schwarzer Arbeitskleidung, einer orangenen Weste und einer dunkeln Kappe bekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihr örtliches Polizeirevier oder rufen unter der 110 die Polizei.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell